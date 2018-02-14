Первый канал отложил по просьбе Центризбиркома показ четвертой серии фильма Оливера Стоуна «Путин», запланированный на четверг, 15 февраля.

Как пояснили представители телеканала, из сетки вещания убрали только последний эпизод, поскольку третью часть успели показать в ряде регионов.

«Первый канал принимает к сведению замечание, сделанное ЦИКом, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах», — отметили на Первом канале.

Ранее кандидат в президенты Ксения Собчак и председатель «Яблока» Эмилия Слабунова обратились в Центризбирком с жалобой на показ фильма «Путин». Они сочли его демонстрацию признаком незаконной предвыборной агитации. В ответ ЦИК посоветовал Первому каналу отложить показ картины до окончания выборов, заявив при этом об отсутствии нарушений закона, поскольку лента не содержит призывы голосовать за Владимира Путина.

Документальный фильм Оливера Стоуна «Путин» впервые показали в России в июне 2017 года. Его первая серия стала самой рейтинговой программой на российском телевидении.

Источник: «Коммерсантъ»