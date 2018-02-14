Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Бомба из 90-х

Ночью на крыше дома № 11 в Тихвинском переулке обнаружили разобранную бомбу в виде пачки сигарет и трех банок из-под пива с белым веществом внутри. Еще одну пачку сигарет с тротилом кинологи нашли во дворе этого дома. Тайник мог быть заложен еще в 90-х годах.

Собчак против Путина

Ксения Собчак обратилась в Верховный суд с требованием отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Причиной заявления журналистка назвала «негласную договоренность» между нынешним главой государства и Дмитрием Медведевым о передаче власти.

Сбой обработки посылок

«Аэрофлот» предупредил россиян о задержке посылок из иностранных интернет-магазинов из-за сбоя в работе грузового оператора компании в аэропорту Шереметьево. Сейчас неполадки устранены, однако покупки из зарубежных интернет-магазинов могут доставить с опозданием в три-пять дней.

Сурков — о «реставрации матриархата»

Помощник президента Владислав Cурков написал для издания «Русский пионер» колонку, в которой предупредил о закате западной цивилизации в результате «реставрации матриархата». Чиновник назвал мир «изобретением» мужчины, а возвышение женщин — историческим «симптомом упадка».

Безнаказанный «Пионер»

Министерство культуры отозвало иск против кинотеатра «Пионер», принадлежащего бизнесмену Александру Мамуту, за показ сатирической комедии «Смерть Сталина». Причины такого решения ведомства не сообщаются.

Первый канал без «Путина»

Первый канал отложил показ четвертой серии фильма Оливера Стоуна «Путин», запланированный на четверг. Такое решение приняли по просьбе ЦИК, который однако не обнаружил нарушений законодательства об агитации, поскольку лента не содержит призывы голосовать за Владимира Путина.

Совместимость во «ВКонтакте»

В День всех влюбленных «ВКонтакте» запустила проверку пользователей на совместимость. Алгоритм анализирует данные их профилей, определяет общие интересы и делает вывод, насколько легко могла бы общаться пара. Функция доступна только 14 февраля.

Стикеры от Артемия Лебедева

Студия Артемия Лебедева выпустила набор стикеров для Telegram ко Дню святого Валентина. В него вошли 12 картинок с фактами о любви, изменах и разводах, озвученными нарисованными животными и знаками зодиака.