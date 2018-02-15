Столичное управление Федеральной антимонопольной службы признало, что сеть ресторанов «Шоколадница» нарушила закон о рекламе.

При продвижении акции «Ваш ужин готов!», по условиям которой можно приобрести салат и основное блюдо за 399 рублей, компания не указала, что предложение действует только с 18:00 и распространяется лишь на специальное меню.

В ФАС заключили, что отсутствие этой информации в рекламе могло ввести потребителей в заблуждение. Теперь «Шоколадницу» могут привлечь к административной ответственности.

Источник: управление ФАС по Москве