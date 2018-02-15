Журналист «Новой газеты» Али Феруз покинул Россию. Он вылетел из московского Шереметьева в Германию.

Журналист «Новой газеты» Али Феруз покинул Россию. Он вылетел в Германию. Ура!



Фото: Влад Докшин / «Новая газета» pic.twitter.com/vkLAZASFYC — ОВД-Инфо (@OvdInfo) 15 февраля 2018 г.

Сотрудники центра временного содержания иностранных граждан доставили журналиста в аэропорт, где он сел на самолет до Франкфурта-на-Майне.

Летом Басманный суд Москвы постановил выдворить из России журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова, известного под именем Али Феруза, за нарушение режима пребывания на территории страны. В связи с этим журналист пытался покончить с собой, объяснив, что «скорее умрет, чем вернется в Узбекистан». При этом Феруз пожаловался на избиения и оскорбления со стороны правоохранителей. О готовности принять журналиста в случае его депортации заявили несколько стран. 8 августа Мосгорсуд приостановил решение о депортации Феруза на время рассмотрения его жалобы в Европейском суде по правам человека, а 2 февраля журналисту разрешили уехать из России.

Источник: «Медиазона»