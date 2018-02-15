В Конституционном суде не приняли к рассмотрению жалобу Дмитрия Прозоровского на право следователей изучать переписку с электронных устройств при осмотре или экспертизе.

Прозоровский жаловался на три статьи Уголовно-процессуального кодекса, касающиеся порядка проведения осмотра и судебной экспертизы. По его мнению, их положения нарушают конституционные права граждан, так как дают органам предварительного следствия доступ к информации на изъятых устройствах без разрешения суда.

В своем ответе КС сообщил, что для проведения осмотров и экспертиз с целью получения значимой для уголовных дел информации отдельное решение суда не требуется.

Прозоровскому предложили обжаловать действия сотрудников предварительного следствия в рамках статьи 125 УПК РФ о судебном порядке рассмотрения жалоб, если он считает, что его права, в том числе право на тайну переписки, ущемлены.

Источник: «Право.ру»