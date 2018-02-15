Официальный сайт оппозиционера Алексея Навального оказался недоступен пользователям из России. По словам самого политика, его заблокировали по требованию Роскомнадзора из-за отказа удалить материалы расследования о Приходько и Дерипаске.

Роскомнадзор приступил к блокировке https://t.co/ps69rnHWbR по требованию Дерипаски. Через некоторых провайдеров сайт ещё открывается, но это временно. — Alexey Navalny (@navalny) 15 февраля 2018 г.

В реестре запрещенных сайтов уточняется, что провайдерам предписали ограничить доступ к двум страницам сайта Навального. У клиентов некоторых операторов блог оказался заблокирован полностью — например, у «Ростелекома», МТС, Yota и МГТС. Решить проблему помогают VPN-сервисы.

Ранее Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор из-за попыток заблокировать его расследование о совместном отдыхе на яхте бизнесмена Олега Дерипаски, вице-премьера Сергея Приходько и сотрудницы эскорт-агентства Насти Рыбки.

Ведомство уже обращалось к YouTube, Instagram, The Village и другим онлайн-изданиям с требованием удалить материалы о расследовании. Во всех случаях Роскомнадзор ссылается на решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края об обеспечительных мерах по иску Дерипаски к Рыбке.

Источник: Алексей Навальный