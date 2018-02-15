В Москве появилась мемориальная доска ученому и телеведущему Сергею Капице. Ее установили на углу дома № 13 на Ленинском проспекте, где он жил с 1949 по 2012 год.

Бронзовая памятная доска, отлитая скульптором Георгием Франгуляном, обнимает угол здания. На левой грани изображен молодой ученый, а справа — уже пожилой.

Публикация от УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА (@yakimanka_uprava) Фев 14, 2018 в 9:55 PST

С 1973 по 2012 год Сергей Капица был ведущим научно-популярной телепрограммы «Очевидное — невероятное». Он занимал должность вице-президента Российской академии естественных наук, преподавал в МФТИ.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы