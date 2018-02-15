Instagram удалил фотографии с Дерипаской по требованию Роскомнадзора
Сервис Instagram удалил два поста с олигархом Олегом Дерипаской со страницы сотрудницы эскорт-агентства Насти Рыбки, выполнив требования Роскомнадзора.
Всего по иску Дерипаски в реестр запрещенной информации внесли 14 постов Рыбки в инстаграме, однако большую их часть девушка удалила несколько дней назад. Ведомство уже сообщило об исключении ссылок на сервис из реестра.
На YouTube ролики Алексея Навального о совместном отдыхе Дерипаски, Рыбки и вице-премьера Сергея Приходько по-прежнему доступны. «С видеохостингом YouTube продолжается диалог», — отметили в Роскомнадзоре.
Ранее Роскомнадзор обратился к YouTube, Instagram, The Village и другим онлайн-изданиям с требованием удалить материалы о расследовании Навального. Во всех случаях Роскомнадзор ссылается на решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края об обеспечительных мерах по иску Дерипаски к Насте Рыбке.
Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор из-за попыток заблокировать его расследование. Сегодня сайт оппозиционера оказался недоступен.
Источник: RNS
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