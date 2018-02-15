Сервис Instagram удалил два поста с олигархом Олегом Дерипаской со страницы сотрудницы эскорт-агентства Насти Рыбки, выполнив требования Роскомнадзора.

Всего по иску Дерипаски в реестр запрещенной информации внесли 14 постов Рыбки в инстаграме, однако большую их часть девушка удалила несколько дней назад. Ведомство уже сообщило об исключении ссылок на сервис из реестра.

На YouTube ролики Алексея Навального о совместном отдыхе Дерипаски, Рыбки и вице-премьера Сергея Приходько по-прежнему доступны. «С видеохостингом YouTube продолжается диалог», — отметили в Роскомнадзоре.

Ранее Роскомнадзор обратился к YouTube, Instagram, The Village и другим онлайн-изданиям с требованием удалить материалы о расследовании Навального. Во всех случаях Роскомнадзор ссылается на решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края об обеспечительных мерах по иску Дерипаски к Насте Рыбке.

Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор из-за попыток заблокировать его расследование. Сегодня сайт оппозиционера оказался недоступен.

Источник: RNS