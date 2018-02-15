Студентов ВГИКа обязали посетить лекцию министра культуры Владимира Мединского, назначенную на сегодня, 15 февраля. Об этом сообщила «Протестная Москва», опубликовавшая фотографию приказа за подписью ректора вуза Владимира Малышева.

Согласно документу, деканы факультетов ВГИКа должны «обеспечить присутствие студентов и педагогов» на встрече с министром, на время которой занятия в вузе отменяются. К отсутствующим, которых будут проверять по спискам, пообещали применить «жесткие дисциплинарные меры».

Узнали вот, что Мистер Фейковая Диссертация сгоняет студентов ВГИКа на встречу с собой любимым: https://t.co/jAoIQHOEw9.



А еще использует служебное положение, чтобы протолкнуть в кинопрокат свой шедевр. pic.twitter.com/jvPxwJq9Lr — Протестная Москва (@nedimon_msk) 14 февраля 2018 г.

Малышев подтвердил «Дождю» подлинность приказа, объяснив обязательность явки на встречу с Мединским тем, что она проводится в учебное время. «По расписанию — занятия, это входит в учебный процесс. У нас есть предметы „История отечественного кино“ и „Семинар современного фильма“, это не какая-то посторонняя лекция», — подчеркнул Малышев.

Источники: «Протестная Москва», «Дождь»