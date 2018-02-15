С пятницы по воскресенье в Москве ожидается сильный снегопад.

По прогнозу Росгидромета, за ближайшие выходные в столице может выпасть до десяти миллиметров осадков, что составляет около 28 % месячной нормы. Самым снежным днем станет воскресенье — в последний день недели метеорологи ожидают до шести миллиметров осадков.

В свою очередь, в Гидрометцентре России рассказали, что в конце недели столичный регион окажется в теплом секторе западного циклона, поэтому температура воздуха в Москве вырастет до минус 1–3 градусов.

В начале февраля на Москву обрушился «снегопад столетия». Из-за непогоды в столице поломало более 2 тысяч деревьев. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Школьникам разрешили не приходить на занятия. The Village рассказывал, как горожане пытались справиться с последствиями стихии.

Источник: «Интерфакс»