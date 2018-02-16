В пятницу, 21 февраля, Еврейский музей и центр толерантности презентует на своей территории первый в России мобильный кинотеатр виртуальной реальности.

Проект «Москва — город образования» объединил VR с технологией 5D. На сегодняшний момент проект включает 40 экскурсий по четырем темам: космос, экология, Серебряный век и история конфессий Москвы.

Посетителям музея покажут центр подготовки космонавтов, отправят на сцену МХТ имени Чехова и в Рахманиновский зал Московской консерватории, а также проведут по залам Третьяковской галереи, улицам и городским паркам в разные времена года.

Участников открытия ждет премьера фильма «Москва многоконфессиональная» и интервью-обсуждение, которое проведет российский телеведущий Алексей Бегак. Эксперты и представители музея расскажут о перспективах использования VR и дополненной реальности в сфере образования. Вход на мероприятие свободный.

Источник: Еврейский музей и центр толерантности