Москомархитектура утвердила дизайн-проект новой станции «Косино» Кожуховской линии метро.

Вестибюль станции украсит глянцевый подвесной потолок с эффектом мерцания воды, а над турникетами появятся декоративные панно с узорами в виде желтых листьев. Кроме того, на платформе установят светящееся панно с озерными камышами.

Рендер: mos.ru Рендер: mos.ru

В отделке используют синие, желтые, зеленые и серые цвета. Стены вестибюлей и кассовых залов облицуют белым и кремовым мрамором, а пол выполнят из гранита.

Станцию «Косино» возведут между Лермонтовским проспектом и одноименной железнодорожной платформой. Ее открытие запланировано на 2019 год.

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Источник: сайт мэрии Москвы