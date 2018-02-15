На портале mos.ru стартовал спецпроект «Московский призыв».

В этом разделе будет появляться информация о том, как подготовиться к военной службе и пройти медкомиссию в Москве, а также о том, кто может получить отсрочку от службы.

Пользователям будут доступны адреса военных комиссариатов столицы и контакты организаций, где молодые люди смогут получить консультацию по вопросам будущей армейской службы.

Кроме того, пользователи смогут найти инструкции о том, кто может поступить на военную службу по контракту или альтернативную гражданскую службу, а также какие документы для этого нужны.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы