Патриарх Кирилл — о главной миссии девушек
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем главная миссия девушек.
Создание семьи, рождение детей, их воцерковление, воспитание является Богом определенной для них миссией, выше которой нет ничего
Патриарх Кирилл
Ранее патриарх выразил обеспокоенность из-за жестоких методов воспитания детей в российских семьях. Он сравнил воспитание детей с отношением Бога к человеку, отметив, что он «силой ничего не делает».
Источник: «РБК»
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