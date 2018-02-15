Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем главная миссия девушек.

Создание семьи, рождение детей, их воцерковление, воспитание является Богом определенной для них миссией, выше которой нет ничего Патриарх Кирилл

Ранее патриарх выразил обеспокоенность из-за жестоких методов воспитания детей в российских семьях. Он сравнил воспитание детей с отношением Бога к человеку, отметив, что он «силой ничего не делает».

Источник: «РБК»