Депутаты Госдумы отклонили законопроект, устанавливающий минимальный размер студенческой стипендий на уровне минимального размера оплаты труда.

Законопроект в Госдуму внесли депутаты от ЛДПР — глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Авторы документа настаивали, что настоящие нормативы формирования стипендиального фонда низкие.

«Такая ситуация существенно ущемляет права студентов, которые не имеют достаточных средств к существованию на протяжении периода обучения, и для обеспечения своих минимальных потребностей им приходится находить работу, что может негативно сказаться на образовательном процессе», — говорится в документе.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения.

Источник: агентство «Москва»