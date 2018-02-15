3 марта «Единая Россия» проведет массовую акцию в Лужниках.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак призвал московское отделение «Единой России» подготовиться к акции. Тему мероприятия он не назвал.

Источники агентства «РБК» уже говорили, что в начале марта состоится митинг в поддержку Владимира Путина, который организует его избирательный штаб. Вероятной датой акции они называли 3 марта, а наиболее вероятным местом проведения — стадион «Лужники».

По данным «РБК», на акции планируется собрать около ста тысяч человек.

Источник: РБК