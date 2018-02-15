Сайт по поиску работы «Зарплата.ру» выяснил, как россияне относятся к романам на работе.

Среди руководителей 84 % опрошенных относятся лояльно к романам среди подчиненных, если это не мешает работе. 16 % респондентов высказались против романтических отношений.

60 % участников опроса признались, что вступали в интимные отношения добровольно и по обоюдной симпатии, 19 % — под воздействием алкоголя после корпоратива, 13 % — ради повышения зарплаты или получения желаемой должности, 2 % — стали жертвами домогательств. 9 % россиян заявили, что занимались сексом на рабочем месте.

87 % опрошенных скрывали интимную связь от других сотрудников, 11 % делились секретом только с самыми близкими коллегами, а 2 % не делали тайны из своей личной жизни.

Источник: Зарплата.ру