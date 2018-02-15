15 февраля театральные деятели вышли на одиночные пикеты в поддержку бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

Акции приурочены к 60-летию Малобродского. Пикеты прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Хабаровске, Пскове, Екатеринбурге и Тель-Авиве.

В пикетах участвовали бывший заместитель директора «Гоголь-Центра» Мария Тырина, театральный режиссер Рузанна Мовсесян, драматург Ярослава Пулинович, худрук Воронежского камерного театра Михаил Бычков, а также театральные критики Анна Банасюкевич и Галина Брандт.

Экс-директора «Гоголь-центра», которого обвиняют в хищении на сумму 200 миллионов рублей, задержали 20 июня 2017 года. Сейчас он находится в СИЗО.

Малобродский пришел в театр вместе с Серебренниковым и работал в «Гоголь-центре» с февраля 2013 года, когда он был основан, до марта 2015 года. Малобродский также занимался проектом «Платформа», на реализацию которого были выделены деньги «Седьмой студии», хищение которых расследуется в рамках дела.

23 мая дома у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и в здании театра прошли обыски. В Следственном комитете заявили, что мероприятия связаны с расследованием дела о хищении бюджетных средств, которые были направлены автономной некоммерческой организации Серебренникова «Седьмая студия» в 2011–2014 годах. Сумма ущерба оцениваетсяв 200 миллионов рублей. Сам режиссер уверяет, что не знает, о каких деньгах идет речь. Он проходит по делу как свидетель.

Источник: Новая Газета