Штаб Навального разблокировал сайт navalny.com
Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что на сайт navalny.com можно зайти несмотря на блокировку Роскомнадзора. «Их механизм „блокировок“ ломается без особого труда», добавил он.
Позже Волков заявил, что сайт снова может не открываться из-за DDoS-атаки.
Каким образом удалось взломать механизм блокировок Роскомнадзора, Волков не сообщил.
Ранее официальный сайт оппозиционера Алексея Навального оказался недоступен пользователям из России. По словам самого политика, его заблокировали по требованию Роскомнадзора из-за отказа удалить материалы расследования о Приходько и Дерипаске.
Источник: Леонид Волков
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