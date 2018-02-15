Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что на сайт navalny.com можно зайти несмотря на блокировку Роскомнадзора. «Их механизм „блокировок“ ломается без особого труда», добавил он.

Ой что это?

Видите значок VPN? Нет? А знаете почему? Потому что его нет. А знаете почему? Потому что РКН — криворукие дебилы, и их механизм «блокировок» ломается без особого труда.

Гоу на https://t.co/9YMDoEzw3I, убедитесь сами. «Запрещенный» контент без регистрации и смс pic.twitter.com/CJhWbyiKFs — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 15 февраля 2018 г.

Позже Волков заявил, что сайт снова может не открываться из-за DDoS-атаки.

Сейчас есть проблемы с доступом к сайту, но они не связаны с блокировкой, а связаны с банальным DDoS’ом, это, я так понимаю, последний аргумент Роскомнадзора.

Скоро мы узнаем, что Алекс Лесли был не только резидентом Сколково, но и наставником Жарова, не иначе. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 15 февраля 2018 г.

Каким образом удалось взломать механизм блокировок Роскомнадзора, Волков не сообщил.

Ранее официальный сайт оппозиционера Алексея Навального оказался недоступен пользователям из России. По словам самого политика, его заблокировали по требованию Роскомнадзора из-за отказа удалить материалы расследования о Приходько и Дерипаске.

Источник: Леонид Волков