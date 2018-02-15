Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, главные причины одиночества россиян.

40 % респондентов назвали главной причиной одиночества личностные качества. На втором месте в рейтинге факторов одиночества — развитие интернета, технических средств связи, подменяющих живое общение. Так считают 34% участников опроса.

При этом 93 % россиян не ощущают себя одинокими, а 62 % респондентов не боятся одиночества. Лучшим средством в борьбе с одиночеством россияне назвали общение с родными и близкими — 44 % опрошенных. 28 % россиян не чувствовать себя одинокими помогают фильмы, книги, компьютерные игры 28%, а еще 20 % опрошенных — любимое хобби.

Опрос проводился с 12 по 13 января по телефону среди 2 тысяч россиян старше 18 лет.

Источник: ВЦИОМ