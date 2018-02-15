14-15 февраля более десяти посольств в Москве получили конверты с неизвестным порошком.

В частности, речь идет о посольствах Венгрии, Франции, Румынии, Чехии, Болгарии, Нидерландов и Польши. Все письма были подписаны одним отправителем.

По данным «Интерфакса», в конвертах было вещество для травли насекомых. В его состав входит пестицид фипронил, используемый в сельском хозяйстве и ветеринарии.

По данным ТАСС, к посольствам выезжали мобильные лаборатории МЧС. Они првели экспресс-анализ порошка. Конверты передали полиции для более обстоятельной экспертизы.

Источник: Интерфакс, ТАСС