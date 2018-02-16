Билетный оператор «Кассир.ру» запустил сервис Kassir.Travel для бронирования отелей и покупки билетов на самолет или поезд.

Сервис ориентирован на россиян, собирающихся на музыкальные и спортивные мероприятия в других городах. Пользователям доступны предложения от 800 авиакомпаний, 1,5 миллиона отелей, апартаментов и хостелов, а также билеты РЖД по России и СНГ. С каждой покупки компания взимает комиссию.

Kassir.Travel работает на базе сервиса OneTwoTrip, который отвечает за круглосуточную поддержку пользователей.

Источник: представители OneTwoTrip