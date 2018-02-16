В России четвертый год подряд растет число аварий с участием автобусов.

По данным ГИБДД, количество аварий, произошедших по вине водителей автобусов, выросло в 2017 году на 5,9 % до 5 608 случаев. В 2016 году прирост по данному показателю составил 6 %, а в 2015 году — 1,9 %.

Всего за прошедший год в ДТП с автобусами погибли 324 человека, что на 26,1 % больше, чем в 2016 году. При этом 121 жертва попала в аварию по вине водителя.

Источник: ГИБДД