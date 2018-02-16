Главное здание МГУ имени Ломоносова и общежития закроют на время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Соответствующее письмо от одного из преподавателей получили студенты физического факультета.

В сообщении инициативной группы сказано, что экзаменационная сессия пройдет с 20 мая по 13 июня. Все экзамены должны быть сданы в это время. «После 13 июня и до окончания чемпионата мира по футболу физический факультет, ГЗ, общежития закрываются. Надо будет нам с вами подумать о том, как и когда успеть все выучить», — сказано в сообщении.

У инициативной группы есть доказательства возможного выселения. «Студенты получают ордера на поселение до 8 июня, а не до 1 июля, как это было во все предыдущие годы. В управлении общежитиями МГУ ссылаются на некий приказ о запрете на поселение после 8 июня», — отмечается в сообщении.

ВЫСЕЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ МГУ Похоже, что зачистке на время Чемпионата мира по футболу подвергнутся не только... Опубликовано Инициативная группа МГУ 15 февраля 2018 г.

«Вкупе с зачисткой учебных корпусов это будет самым масштабным нарушением прав и интересов коллектива университета в новейшей истории МГУ», — подчеркнули студенты.

Ранее сообщалось, что студентам МГУ имени Ломоносова предложили выбрать, сокращать или нет учебный семестр из-за ЧМ-2018, при помощи голосования в соцсети «ВКонтакте».

Инициативная группа МГУ выступила против установки фан-зоны чемпионата мира по футболу возле главного корпуса университета. Согласно сообщению, перед факультетами поставили задачу уместить шесть экзаменов в период 13-дневной сессии. В то же время между экзаменами должно оставаться по три дня на отдых. Официально в университете информация об изменении сроков семестра и сессии еще не распространяется. Ожидается, что приказ об этом выйдет в середине семестра.

Активисты МГУ запустили кампанию против установки фан-зоны, которая, кроме того, подразумевает реконструкцию территории за 2,4 миллиарда рублей. Эти меры, по мнению студентов, уничтожат исторический облик кампуса МГУ.

Источник: «МБХ медиа»