На портале «Активный гражданин» запустили голосование о том, как должны называться линии метро.

Горожанам предлагают создать номерную систему (первая, вторая, третья), цветовую (красная, синяя, фиолетовая) или сохранить официальные названия веток.

Нынешняя система обозначения линий метро используется с 90-х годов. Она включает полное название, цветовое обозначение и порядковый номер ветки.

Сейчас метрополитен насчитывает 14 линий общей протяженностью 408 километров.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы