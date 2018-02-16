Москвичам предложили выбрать новые обозначения линий метро
На портале «Активный гражданин» запустили голосование о том, как должны называться линии метро.
Горожанам предлагают создать номерную систему (первая, вторая, третья), цветовую (красная, синяя, фиолетовая) или сохранить официальные названия веток.
Нынешняя система обозначения линий метро используется с 90-х годов. Она включает полное название, цветовое обозначение и порядковый номер ветки.
Сейчас метрополитен насчитывает 14 линий общей протяженностью 408 километров.
Источник: официальный сайт мэрии Москвы
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