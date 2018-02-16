Центробанк намерен запретить банкам размещать курсы иностранных валют вне помещений.

Согласно разработанному регулятором проекту, запрет коснется размещения информации о курсах валют на щитах, стендах, электронных табло, крышах и элементах зданий.

Также ЦБ планирует разрешить банкам изменять курсы валют к рублю в автоматизированном режиме без издания отдельных приказов. Для проведения операции работнику банка потребуется устное согласие клиента на обмен по установленному на конкретный момент курсу.

Источник: «Интерфакс»