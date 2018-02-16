«Аэрофлот» изменил правила провоза музыкальных инструментов
Авиакомпания «Аэрофлот» смягчила правила провоза музыкальных инструментов в ручной клади.
Размеры музыкальных инструментов, которые можно перевозить в салоне самолета, увеличили с 115 до 135 сантиметров по сумме трех измерений. Как отметили в компании, это позволит брать в ручную кладь большую часть музыкальных инструментов.
В крупных лайнерах также разрешили провозить гитары большего размера при условии подачи пассажиром запроса в авиакомпанию не менее чем за 36 часов до отправки рейса.
При провозе музыкального инструмента в салоне он будет считаться единственным местом ручной клади, подчеркнули в «Аэрофлоте».
Источник: «Ведомости»
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