Навальный пожаловался на кражу телефона после задержания на акции 28 января
Из материалов дела, которое завели на Алексея Навального после акции 28 января, пропали телефон и сим-карта, которые значились в качестве вещественных доказательств.
«Мы подавали ходатайство в полицию, чтобы телефон вернули, но ответа так и не пришло. Поэтому мы подали заявление по факту кражи», — рассказала адвокат политика Ольга Михайлова.
28 января в десятках городов России прошла забастовка избирателей, организованная Алексеем Навальным после того, как ЦИК отказался допустить его до выборов президента. Во время акции в Москве самого Навального задержали. После составления протокола его отпустили, но обязали явиться в суд.
Источник: Алексей Навальный
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