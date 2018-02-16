Из материалов дела, которое завели на Алексея Навального после акции 28 января, пропали телефон и сим-карта, которые значились в качестве вещественных доказательств.

«Мы подавали ходатайство в полицию, чтобы телефон вернули, но ответа так и не пришло. Поэтому мы подали заявление по факту кражи», — рассказала адвокат политика Ольга Михайлова.

Почитайте. Смешная (но возмутительная!) история о том, как стащили мой телефон https://t.co/kxOKtI1Yd1 — Alexey Navalny (@navalny) 16 февраля 2018 г.

28 января в десятках городов России прошла забастовка избирателей, организованная Алексеем Навальным после того, как ЦИК отказался допустить его до выборов президента. Во время акции в Москве самого Навального задержали. После составления протокола его отпустили, но обязали явиться в суд.

Источник: Алексей Навальный