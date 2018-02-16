Сотрудники ФСБ, Генпрокуратуры и МЧС явились с проверкой в московский благотворительный фонд «Солидарность» и созданный при нем учебный центр «Медина».

От сотрудников организации потребовали объяснительных, почему в учреждении детям преподаются основы ислама. Руководительница фонда Лилия Мухамедьярова заявила, что ни фонд, ни центр такого обучения не проводят.

«Они говорят, что пришли с какой-то якобы плановой проверкой, но мы знаем, что так плановые проверки не проводятся. Они пришли, когда на месте даже руководства не было. Поэтому мы сейчас в недоумении, поскольку они требуют от нас какие-то странные объяснительные. Мы знаем, что нам должны дать время на подготовку документов», — подчеркнула Мухамедьярова.

«Солидарность» ориентирована на помощь сиротам, голодающим, инвалидам, пожилым людям и больным детям. «Медина» же представляет собой центр по изучению иностранных языков.

Источник: «Дождь»