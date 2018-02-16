Верховный суд отказался удовлетворить иск Ксении Собчак и признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты на мартовских выборах.

В ходе рассмотрения жалобы в суде представитель прокуратуры подчеркнул, что Собчак ошибочно толкует законы. В Центризбиркоме же заявили, что интерес Собчак к вопросу регистрации кандидатуры Путина «удивляет». «Запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича нет», — подчеркнул зампред комиссии Николай Булаев.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова заявила, что команда кандидата планирует подать повторный иск.

Ранее Ксения Собчак потребовала признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах. По ее мнению, Путин не имеет права выдвигаться в президенты, поскольку уже трижды занимал эту должность, а в 2012 году «в обход закона» договорился с Дмитрием Медведевым о «временной уступке должности президента с обязательством вернуть ее обратно по истечении оговоренного срока».

Источник: «РБК»