Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о болезни президента России Владимира Путина и пожелал ему «пожизненно управлять государством».

Как и любой другой человек, он может заболеть. Кто-то пытается сделать на обыкновенной простуде политическую интригу, забывая, что президент России не сверхчеловек, но все же супергерой. Желаю ему долгих лет жизни, чтобы он пожизненно управлял государством Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров также отметил, что Путин болел и при его назначении главой Чечни, и заявил, что искоренение терроризма в республике, единство российского народа и подъем государства — «заслуга президента».

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент, несмотря на простуду, продолжает участвовать в уже запланированных встречах и других мероприятиях.

Источник: Рамзан Кадыров