В Генеральный план столицы включили 18 новых мостов через Москву-реку, которые появятся в городе до 2025 года.

Сейчас уже идет строительство моста на Каширском шоссе, который обеспечит связь между строящейся Южной рокадой и районами Марьино и Печатники. Чтобы попасть в эти районы сейчас, требуется проезжать через Третье транспортное кольцо или Братеевский мост.

Также возводится мост через старое русло реки — от проспекта Андропова до Южнопортовой улицы. Он войдет в транспортную сеть полуострова, на котором расположен ЗИЛ.

По остальным мостам прорабатывается проектная документация. Предполагается, что их возведение улучшит транспортную доступность в столице и положительно скажется на загруженности магистралей.

Источник: Стройкомплекс Москвы