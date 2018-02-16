Американская прокуратура официально обвинила 13 россиян во вмешательстве в политические процессы в США, в том числе — в президентские выборы 2016 года.

В заключении упоминаются три организации: «Агентство интернет исследований», также известное как «фабрика троллей», а также Concord Management и Concord Catering. В пофамильном списке значатся Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими оглы Асланов, Вадим Владимирович Подкопаев, Глеб Васильченко и Владимир Венков.

По данным The Bell, «Агентство интернет исследований» принадлежит Пригожину, а все остальные фигуранты списка — его сотрудники.

По данным комиссии, фигуранты устраивали в соцсетях политические диспуты под выдуманными именами, чтобы «принизить роль Хиллари Клинтон и помочь избранию президентом США Дональда Трампа». Периодически они вывозили в США свое оборудование, чтобы запутать следы. Также они связывались с представителями Трампа, но при этом не уточняли, что действуют в интересах России. Деятельность группировки финансировалась через Concord Management в рамках проекта «Лахта».

В Кремле заявили, что еще не успели ознакомиться с документом.

Источник: министерство юстиции США