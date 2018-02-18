Глава Московского фонда реновации жилой застройки Анатолий Константинов объявил победителей конкурса на проектирование 20 домов по программе переселения.

Проектировщиком десяти домов по программе реновации выбрали АО «Москапстрой». Согласно техническим заданиям, компания займется проектированием домов высотой от 25 до 75 метров. Прошлым летом в мэрии сообщили о планах покупки «Москапстроя», выступающего в роли технического заказчика программы реновации. А в октябре 2017 года принадлежащая правительству Москвы компания «Мосинжпроект» консолидировала 98,78 % акций «Москапстроя». Главой организации тогда же назначили бывшего гендиректора «Лужников» Марата Хафизова.

Другие девять домов по программе реновации спроектирует компания «МФС-ПИК» — структура группы компаний «ПИК». Три здания расположены на Зеленом проспекте, Авангардной и Смольной улице. Высота домов по проекту подрядчика составит от 30 до 75 метров. Например, на улице Демьяна Бедного, владение 22 планируется построить 17-этажный дом с подземной стоянкой на 89 машиномест.

Двадцатый, самый крупный заказ получила компания «Регионжилстрой», 90 % которой принадлежат Юлии и Олегу Косован — детям бывшего замминистра обороны по строительству и расквартированию войск, экс-руководителя департамента градостроительной политики Москвы Александра Косована. Победитель конкурса спроектирует жилой дом высотой до 100 метров на улице Константина Федина в районе Северное Измайлово. Площадь здания составит 102,4 тысячи квадратных метров, квартиры же займут 61,4 тысячи квадратных метров. На подземной стоянке могут разместиться 543 автомобиля.

Согласно сайту госзакупок, общая сумма договоров по конкурсам для «МФС-ПИК» превысила 490 миллионов рублей, а для «Москапстрой» — 450 миллионов рублей. Стоимость договора с «Регионжилстроем» оценивается в 322,1 миллиона рублей.

The Village уже показывал, как выглядит первый дом по программе реновации и где будут жить первые переселенцы реновации.

Источник: «РБК»