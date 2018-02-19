На юго-востоке Москвы зафиксировали превышение допустимой концентрации сероводорода в воздухе в 1,2 раза. Пока точно неизвестно, о каких именно районах идет речь.

В Мосэкомониторинге подчеркнули, что сейчас концентрации основных загрязняющих веществ не превышают норму, и добавили, что погодные условия 20 февраля поспособствуют снижению концентрации вредных веществ в воздухе столицы.

В декабре 2017 года жители Москвы и области подали множество жалоб на неприятный запах. Причиной его возникновения посчитали мусорный полигон «Кучино» в Балашихе. Минприроды обнаружило девятикратное превышение содержания метана в воздухе около этой свалки.

Источник: ТАСС