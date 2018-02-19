Потепление в Москву придет не раньше конца марта. Начало весны, по мнению синоптиков, придется на 23 марта — Всемирный метеорологический день.

В ближайшее время теплые дни обойдут москвичей стороной. Днем в среду, 21 февраля, столбик термометра опустится до минус 8–13 градусов, а ночь на четверг, согласно прогнозу, должна стать самой холодной за нынешний сезон. Температура воздуха составит до минус 26 градусов.

Более точный прогноз насчет прихода весны появится у специалистов после 20 марта. Тогда же можно предсказывать погоду с апреля по сентябрь. «Температура переходит через ноль градусов только в конце марта. Даже грачи прилетают только в третьей декаде», — объяснил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Источник: ТАСС