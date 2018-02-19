В материалах сайта госзакупок опубликовали, во сколько госкорпорации «Роскосмос» обойдется реализация проекта «ЭкзоМарс» по исследованию Марса.

6 230 000 000 рублей потратит «Роскосмос» на реализацию проекта «ЭкзоМарс»

В 2018 году на реализацию программы, созданной совместно с Европейским космическим агентством, выделят 623,9 миллионов рублей, в 2019 — 2,5 миллиарда, в 2020 — 1,18 миллиарда, а еще 1,928 миллиарда распределят на последующий период.

В 2016 году на орбиту Марса вывели спутник, который занимается анализом его атмосферы. Помимо того, он передает информацию от марсохода и посадочной платформы «ЭкзоМарс-2020» на Землю. Главный этап проекта запланирован на 2020 год и предусматривает доставку на Марс российскую посадочную платформу и европейский марсоход.

Источник: Интерфакс