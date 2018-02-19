Роспотребнадзор открыл горячую линию на время чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля. По ней можно пожаловаться на гостиницы, завышающие цены.

«Специалисты центра будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей», — сообщает ведомство.

Информация о режиме работы и контактные телефоны горячих линий можно найти на сайтах Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии.

Источник: «Интерфакс»