Кандидат в президенты России от «Партии роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал о политических планах после выборов в марте.

По словам политика, партия продолжит существовать и примет участие в региональных политических кампаниях. В частности, Титов выдвинет кандидата на пост мэра Москвы. Кого выберут для участия в выборах, которые пройдут 9 сентября, пока не решено.

Также Титов заявил, что его партия уже готовится к парламентским выборам 2021 года и планирует создание фракции.

Борис Титов зарегистрировал в рамках президентской кампании 528 доверенных лиц в 54 регионах. Среди них певец Валерий Меладзе, шоумен Николай Фоменко, дизайнер Алена Ахмадуллина, музыкант Евгений Маргулис.

Источник: «Коммерсантъ»