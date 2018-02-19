Аналитики платежной системы PayPal и агентства Netfluential назвали главные проблемы российских фрилансеров.

Проблема

Нерегулярный доход

Высокая конкуренция в индустрии

Необходимость самодисциплины

Кроме того, фрилансеров беспокоит низкий доход и сложные запросы клиентов.

При этом 46 % респондентов устраивает работа фрилансера из-за удаленного рабочего места, а 43 % — из-за гибкого расписания. Еще 41 % опрошенных довольны возможностью выбирать проекты.

По оценкам экспертов Высшей школы экономики, количество всех типов фрилансеров на российском рынке достигает 1,5 миллиона человек. Средняя зарплата фрилансера — около 33 тысяч рублей в месяц.

Источник: Inc.Russia