Посол Австралии пожаловался Собянину на сугробы 17-дневной давности
Посол Австралии в Москве Питер Теш пожаловался мэру города Сергею Собянину на неубранный снег. По его словам, тротуары в Кропоткинском переулке не чистили уже 17 дней.
В комментариях к посту австралийского представителя пользователи начали делиться своими фотографиями высоких сугробов, которые также не убирают долгое время. Подобную ситуацию, например, можно наблюдать на улице Пресненский Вал, а также в районах Отрадное и Сокол.
Сергей Собянин на пост Теша пока никак не отреагировал.
В выходные, 3 и 4 февраля, Москву накрыл рекордный снегопад: за сутки в городе выпало 122 % месячной нормы снега. The Village уже рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями снегопада. Из-за непогоды в Москве поломано более 2 тысяч деревьев. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Школьникам разрешили не приходить на занятия.
Про лучшие лопаты для уборки снега своими силами можно прочитать здесь.
Источник: Twitter
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