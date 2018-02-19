Посол Австралии в Москве Питер Теш пожаловался мэру города Сергею Собянину на неубранный снег. По его словам, тротуары в Кропоткинском переулке не чистили уже 17 дней.

17 дней ... сколько жителям и школьникам Кропоткинского переулка еще ждать @MosSobyanin ? pic.twitter.com/g6Wega9ujG — Peter Tesch (@PosolAustralia) 19 февраля 2018 г.

В комментариях к посту австралийского представителя пользователи начали делиться своими фотографиями высоких сугробов, которые также не убирают долгое время. Подобную ситуацию, например, можно наблюдать на улице Пресненский Вал, а также в районах Отрадное и Сокол.

А это #пресненский вал. Такое впечатление, что сюда вывезли снег со всего центра. pic.twitter.com/SRx52eJWT1 — ezoterИЧКА (@sunnyrona) 19 февраля 2018 г.

А мы так в детский садик ходим...хорошо,что дерево убрали#Отрадное pic.twitter.com/P9K2zZ19jI — Семен Слипаков (@Kirill_bsk) 19 февраля 2018 г.

Сергей Собянин на пост Теша пока никак не отреагировал.

В выходные, 3 и 4 февраля, Москву накрыл рекордный снегопад: за сутки в городе выпало 122 % месячной нормы снега. The Village уже рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями снегопада. Из-за непогоды в Москве поломано более 2 тысяч деревьев. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Школьникам разрешили не приходить на занятия.

Про лучшие лопаты для уборки снега своими силами можно прочитать здесь.

Источник: Twitter