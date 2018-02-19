Активист района Печатники, волонтер портала «Наш город» Рустам Билялов 11 февраля опубликовал ролик, в котором рабочие ГБУ «Жилищник» пригрозили ему убийством за снимок неубранного снега.

На видео слышно, как один рабочий угрожает блогеру, потому что из-за таких фотографий «их оштрафуют на 5 тысяч», а второй размахивает руками и пытается отобрать телефон.

Как рассказал Билялов в разговоре с The Village, после инцидента он связался с заместителем руководителя по благоустройству Максимом Пульниковым. Чиновник почти сразу приехал на место, где активист и показал ему видео неадекватного поведения работников «Жилищника». Пульников в свою очередь извинился и предложил Билялову написать обращение руководству. В документе, полученном на следующий день, говорилось, что ГБУ «Жилищник» провело служебное расследование. После проверки обстоятельств случившегося двух рабочих из видео уволили.

Позднее выяснилось, что уволили только одного мужчину, который угрожал убить активиста. Второму же сотруднику сделали строгое взыскание.

Через несколько дней стало известно, что уволили также заместителя главы по благоустройству. По словам самого Пульникова, уволился он по собственному желанию. В то же время руководитель «Жилищника» на камеру съемочной группе «Подмосковье 360» ответил, якобы, что увольнение Пульникова связано с инцидентом и другими нареканиями. Затем, в личном разговоре с Биляловым, глава ГБУ свои же слова опроверг, отметив, что Пульников действительно покинул пост сам.

После публикации ролика сотрудники местного УВД позвонили Билялову с просьбой прийти и написать заявление на угрожавшего убийством. В «Жилищнике» активиста попросили рассказать в своем блоге, что сотрудников уволили. Через день рабочие «Гормоста» привели в порядок улицу Шоссейная, на которой и произошла стычка с сотрудниками «Жилищника». При этом грязный снег с проезжей части сваливали на газоны и недавно высаженные кусты, ломая их. По словам Билялова, снег возле его дома на улице Полбина убрали через два дня после случившегося. Однако некоторые дворы в Печатниках от снега так и не чистили.

Фотографии Рустама Билялова

В выходные, 3 и 4 февраля, Москву накрыл рекордный снегопад: за сутки в городе выпало 122 % месячной нормы снега. The Village уже рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями снегопада. Из-за непогоды в Москве поломано более 2 тысяч деревьев. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Школьникам разрешили не приходить на занятия.

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