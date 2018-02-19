Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Убить за снег

Активист Рустам Билялов рассказал The Village об угрозах в свой адрес рабочего ГБУ «Жилищник» в Печатниках убить за снимки неубранного снега. Сотрудника уволили, а снег оперативно убрали, сваливая на газоны и недавно высаженные кусты.

Задерживающаяся весна

Синоптики прогнозируют приход весны в Москву не раньше конца марта. Более точный прогноз специалисты дадут после 20 марта. В ближайшие же дни придет похолодание. Ночь на четверг, согласно прогнозу, должна стать самой холодной за нынешний сезон. Температура воздуха опустится до минус 26 градусов.

Оплата на месте

Владимир Путин подписал закон, позволяющий оплачивать государственные и муниципальные услуги в МФЦ. Раньше сделать это можно было только в отделениях банков, банкоматах или платежных терминалах.

Закрытие аптек

Представители рынка предсказывают закрытие большого количества аптек в России — в первую очередь региональных сетей. Это случится в случае разрешения супермаркетам продавать безрецептурные лекарства. Закрытием пригрозили аптечная сеть «Ригла», а также «Будь здоров!», «Живика» и «Неофарма».

Квартира в центре за биткоины

На вторичном рынке Москвы появились предложения по продаже недвижимости за биткоины. Например, на криптовалюту готовы обменять элитную трехкомнатную квартиру в жилом комплексе «Баркли парк» в районе проспекта Мира, чья стоимость оценивается в 85 миллионов рублей или 137 BTC.

Биометрическая система

В России представили единую биометрическую систему идентификации личности. Технологии используют голос и фото клиента для поиска информации в базе. В тестовом режиме система задействована в 20 российских банках. Официальный запуск намечен на 1 июля.