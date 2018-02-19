На сайте Международного олимпийского комитета при переходе по несуществующей ссылке открывается страница 404. На ней изображено нераскрывшееся кольцо Олимпиады в Сочи.

На странице говорится: «404 — страница не найдена. Иногда дела идут не так, как планировалось».

Случай с нераскрывшимся кольцом произошел на церемонии открытия Олимпиады-2014. Тогда одна из пяти огромных снежинок в правом верхнем углу по какой-то причине не раскрылась в олимпийское кольцо.

Режиссер-постановщик и автор сценария церемонии открытия Олимпиады в Сочи Андрей Болтенко отнесся к отсылке с юмором и предположил, что изображение разместили хакеры: «Весь остальной сайт это служебная информация, и тут это аномально. Это единственное, что вызывает вопросы, все-таки сайт официальной организации».

В пресс-службе Первого канала заявили, что не против использования такой фотографии: «[Она] лишний раз напоминает о блестяще проведенной Олимпиаде в Сочи».

Источник: Сайт МОК