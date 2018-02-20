Биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова решили засудить информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, ранее возглавлявшего Московскую антидопинговую лабораторию.

В своем иске в суде Нью-Йорка девушки потребуют от Родченкова денежную компенсацию в размере 10 миллионов долларов каждая за то, что МОК дисквалифицировал их из-за подозрений в употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи. Профинансировать разбирательства пообещал российский бизнесмен Михаил Прохоров.

Также биатлонистки уже подали апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Григорий Родченков выступает информатором ВАДА, которое расследует применение допинга в российском спорте. В Кремле все обвинения отвергают. Самого Родченкова в России уже заочно арестовали. Ему вменяют злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

В 2014 году Яна Романова стала обладательницей серебряной награды на олимпийской эстафете в Сочи, как и Ольга Зайцева. Ольга Вилухина завоевала две серебряные медали: в спринте и в эстафете.

Источник: New York Times