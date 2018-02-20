Регулярное авиасообщение между Россией и Египтом возобновится в начале апреля — с переходом на летнее расписание полетов. В Egypt Air заявили, что готовы отправлять из Каира в Москву по три рейса в неделю.

Российское министерство транспорта отметило, что между странами улажены все ключевые политические вопросы и приняты необходимые технические решения. В аэропорту Домодедово уже подготовлены рабочие места для персонала Egypt Air и выходы, через которые ее сотрудники будут работать. Таким же образом обстоят дела во втором терминале Каирского международного аэропорта — он готов принимать самолеты «Аэрофлота». Также там теперь будут работать сотрудники российских служб безопасности.

Глава Egypt Air добавил, что компания планирует организовать туры для болельщиков на ЧМ-2018. Сейчас это обсуждается с российскими туроператорами.

Авиасообщение между странами прекратилось в конце 2015 года, когда пассажирский самолет А321 компании «Когалымавия» потерпел крушение в результате теракта. На борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Никто из них не выжил.

Источник: «РБК»