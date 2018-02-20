Центральный дом художника объединят с Новой Третьяковкой в процессе реконструкции здания музея на Крымском Валу.

Голландский архитектор Рем Колхас, реализующий проект совместно с российским бюро «Резерв», планирует убрать стену между ЦДХ и музеем, снизив «монолитный эффект здания». Объединенное пространство будет сочетать в себе выставки, лекции, мастер-классы, показы кино, спектакли и иммерсивные программы.

Как пояснила гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, ЦДХ «в принципе сохранит свою ориентацию». «Там будет ресторан, только не внизу, а наверху. Внизу будет большое пространство для проведения общественных мероприятий и будут находиться выставочные залы, в том числе и самое большое выставочное пространство», — отметила Трегулова.

После реконструкции Новая Третьяковка откроет свои запасники. По словам гендиректора музея, вводить отдельные билеты для посещения запасников не планируется, однако руководство галереи примет меры по ограничению количества посетителей.

На время реконструкции Новая Третьяковка останется открытой. При этом часть экспозиции могут временно перенести в новый корпус галереи на Кадашевской набережной, который к тому времени уже достроят. Точная дата начала работ на Крымском Валу пока неизвестна.

Источник: агентство «Москва», ТАСС