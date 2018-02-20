Инициативная группа «Геи за Путина» уведомила петербургские власти о намерении провести демонстрацию в поддержку президента на Большой Морской улице. Акция запланирована на 3 марта.

После подачи заявки организаторы «посетили богослужение в Смольном соборе», чтобы «помолиться об успехе благого начинания».

«Мы решили открыто поддержать кандидата в президенты Владимира Путина. Он подписывает законы, служащие укреплению нравственно-духовных основ российского общества. Заслуженных геев России награждает орденами и медалями», — объяснили свою инициативу организаторы демонстрации, участники «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Вячеслав Верещагин и Алексей Назаров.

Участники шествия выйдут на улицу с российскими и радужными флагами, плакатами и баннерами. Аналогичную акцию хотят провести в Москве.

Источник: страница события на фейсбуке