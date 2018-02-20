В мессенджере Telegram произошел глобальный сбой. На неполадки пожаловались пользователи из России, Европы и Ирана.

Первые сообщения о сбое появились около 16:45. Пользователи обратили внимание на проблемы с отправкой и получением сообщений. При этом перебои затронули как сайт мессенджера, так и приложения Telegram и Telegram X.

В 17:23 команда Telegram сообщила о восстановлении работы мессенджера почти для всех пользователей, которых затронули неполадки.

