Приложение для знакомств Tinder опубликовало самые привлекательные мужские имена в российской версии сервиса: их обладатели чаще других получают свайп вправо.

Место Имя

Дмитрий

Тимофей

Богдан

Максим

Ярослав

Андрей

Павел

Антон

Константин

Юрий

При этом решающим фактором при выборе профиля является информация в профиле. Интерес повышает также улыбка на фото и взгляд в камеру.

Ранее Tinder публиковал похожие рейтинги по другим странам. Самыми привлекательными именами в 2016 году в США стали Лукас, Райан и Мэттью, в Великобритании — Гарри, Джей и Томас, а в Австралии — Крис, Олли и Люкк. Во Франции больше внимания получили Томас, Николас и Максим.

Источник: Tinder