Самые привлекательные мужские имена по версии Tinder
Приложение для знакомств Tinder опубликовало самые привлекательные мужские имена в российской версии сервиса: их обладатели чаще других получают свайп вправо.
Место
Имя
Дмитрий
Тимофей
Богдан
Максим
Ярослав
Андрей
Павел
Антон
Константин
Юрий
При этом решающим фактором при выборе профиля является информация в профиле. Интерес повышает также улыбка на фото и взгляд в камеру.
Ранее Tinder публиковал похожие рейтинги по другим странам. Самыми привлекательными именами в 2016 году в США стали Лукас, Райан и Мэттью, в Великобритании — Гарри, Джей и Томас, а в Австралии — Крис, Олли и Люкк. Во Франции больше внимания получили Томас, Николас и Максим.
Источник: Tinder
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